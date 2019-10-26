محكمة البشير تصدر قرارًا بالقبض على المراجع العام

المواطن - متابعة

رفضت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في جلستها المنعقدة اليوم بمباني معهد العلوم القضائية والقانونية والمنظورة أمام الصادق عبدالرحمن الفكي قاضي محكمة الاستئناف، حيث رفضت اتهامًا وجهته هيئة الدفاع عن المتهم إلى النيابة العامة بالتأثير على سير العدالة من خلال تهديد الشهود وتقييد بلاغات في مواجهتهم.

وأمرت المحكمة هيئة الدفاع بتحديد هؤلاء الشهود وكيفية التهديد مع التزامها بحمايتهم.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية أصدرت المحكمة أمرًا في جلستها اليوم بإلقاء القبض على المراجع العام الطاهر عبدالقيوم؛ بسبب رفضه المثول أمام المحكمة كشاهد دفاع.

ومنحت المحكمة فرصة أخيرة لهيئة الدفاع بإحضار من تبقى من الشهود في جلسة السبت القادم ليتم بعدها قفل قضية الدفاع. وكان هاشم أبو بكر الجعلي رئيس هيئة الدفاع قد أثار في بداية الجلسة قضية اعتذار بعض شهود الدفاع، متهمًا النيابة بالتأثير عليهم، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع لم تشأ أن يصيبهم ضرر من خلال مثولهم أمام المحكمة، كما لم تشأ أن يستفيد البشير على حسابهم لما يلحقهم من ضرر، ملتمسًا من المحكمة إعمال سلطاتها تحقيقًا للعدالة.

بدوره رفض ياسر بشير البخاري رئيس النيابة العامة ورئيس هيئة الاتهام ما ورد على لسان الجعلي.