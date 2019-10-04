محمد الشلهوب يُتوج بجائزة هدف الأسبوع بـ دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

تُوج محمد الشلهوب، نجم نادي الهلال، بجائزة هدف الأسبوع في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد إحرازه للهدف الرابع لأزرق العاصمة في شباك نادي السد القطري يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الآسيوي.

وذكر الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا عبر تويتر أن هدف الشلهوب في السد فاز بجائزة هدف الأسبوع بدوري أبطال آسيا، بعد حصوله على نسبة 68% من أصوات متابعي حساب البطولة في تويتر.

وكان الهلال أمطر شباك نادي السد برباعية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت في الدوحة، بينما تُقام مباراة العودة يوم 22 أكتوبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

يذكر أن الهلال سيواجه نادي الاتفاق غدًا في الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.