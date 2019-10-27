محمد العبدلي يخشى مصير جروس قبل مواجهة أبها

المواطن - محمد سمعه

يتطلع المدرب محمد العبدلي إلى قيادة نادي الاتحاد لتحقيق الفوز اليوم على حساب أبها وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستكون مباراة أبها هي المباراة الأولى دوريًا لـ العبدلي.

وكان محمد العبدلي قاد الاتحاد للفوز على الوصل الإماراتي 2-1 في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في اللقاء الأول له بعد توليه مسؤولية تدريب العميد مؤقتًا عقب إقالة التشيلي خوسيه لويس سييرا.

ويخشى العبدلي أن يخسر مباراة أبها في اللقاء الأول له على مستوى الدوري، مثل المدرب السويسري كريستيان جروس الذي خسر أولى مبارياته في الدوري مع الأهلي بالأمس أمام نادي الحزم.

ويُلاحق رقم سلبي نادي الاتحاد عند مواجهته للفرق الصاعدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك قبل مواجهته لنادي أبها في الجولة الثامنة.

ولم يفز نادي الاتحاد في آخر 4 مباريات لعبها على أرضه أمام الفرق الصاعدة في دوري المحترفين السعودي، حيث تعادل في ثلاثة لقاءات وخسر مباراة واحدة فقط.

من ناحية أخرى، تُسابق إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الزمن، وذلك من أجل التعاقد مع مدرب جديد لخلافة المدرب المقال التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وكان أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد قال في وقت سابق: إن نادي الاتحاد سيختار مدربه القادم من المدرسة الأوروبية لكونها تُناسب احتياجات الاتحاد خلال الفترة المقبلة.