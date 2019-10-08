محمد العويس: الأخضر سيجتهد لتصحيح صورة مباراة اليمن

المواطن - محمد سمعه

أكد الحارس محمد العويس حارس النادي الأهلي والمنتخب السعودي أن الأخضر سيجتهد لتصحيح الصورة التي ظهر عليها في مباراة اليمن في تصفيات آسيا المزدوجة، وذلك عند مواجهة منتخب سنغافورة بعد غد الخميس.

وتحدث محمد العويس في تصريحات صحافية قائلًا: لسنا راضين بما قدمناه في مباراة اليمن وجمهور القصيم يستحقون بأن نكون هنا ونتمنى حضورهم ودعمهم لنا.

وسيحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم مباراة السعودية وسنغافورة، حيث يأمل الأخضر في تحقيق الفوز الأول له في التصفيات، بعد التعادل في الجولة الأولى مع المنتخب اليمني بنتيجة هدفين لكل فريق.

ودشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمس الاثنين، تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، معسكره الإعدادي وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب سنغافورة في تصفيات آسيا المزدوجة.

وافتتح المنتخب السعودي تدريباته على ملعب نادي التعاون الجديد ثم بدأت تدريبات الأخضر بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير وتم تخصيص أيضًا مران خاص للمدافعين.

من ناحية أخرى، اكتفى لاعب الوسط سلمان الفرج ببرنامج علاجي في العيادة؛ نظرًا للإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته الأخيرة مع فريقه.

وغاب علي البليهي عن تدريبات الأخضر لوفاة أحد أقاربه.