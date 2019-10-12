محمد رمضان يصل الرياض استعدادًا لـ حفل الأسطورة

المواطن - الرياض

أعلن الفنان المصري محمد رمضان أنه سيسافر إلى المملكة في أول زيارة له إلى مدينة الرياض لحضور حفل صناع الترفيه وبدء استعدادات ما وصفه “حفل الأسطورة”.

وأضاف محمد رمضان: ميعاد وصولي الليلة ١١:٣٠ قبل منتصف الليل بتوقيت السعودية مطار الرياض الخاص.

وانطلق أمس الجمعة، موسم الرياض، بعد ترقب ولهفة وانتظار للحدث الترفيهي الأضخم في الشرق الأوسط.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروضًا وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية، ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.