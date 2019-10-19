محمد عبدالجواد مدربًا لـ إنترناسيونال دي ميناس البرازيلي

المواطن - محمد سمعه

تولى النجم محمد عبدالجواد، نجم النادي الأهلي والمنتخب السعودي الأسبق، تدريب نادي إنترناسيونال دي ميناس البرازيلي لفئة الشباب ولمدة موسم واحد.

ومن المتوقع تألق محمد عبدالجواد مع النادي البرازيلي خاصة بسبب إتقانه للغة البرتغالية، وهي اللغة التي يتحدث بها الشعب البرازيلي؛ كون البرازيل مستعمرة برتغالية في السابق.

ويُعد محمد عبدالجواد واحدًا من نجوم الأهلي في التسعينات، كما شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم عام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز محمد عبدالجواد بلقب كأس أمم آسيا مع المنتخب السعودي عامي 1984 و1988.