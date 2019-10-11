محمد نور: أوضاع #الاتحاد لا تسر عدو ولا حبيب

المواطن - محمد سمعه

انتقد محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، أوضاع الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك بسبب النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، آخرها كان الخسارة من نادي الحزم بثنائية مقابل هدف في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال محمد نور في تصريحات إعلامية: أوضاع الاتحاد لا تسر عدو ولا حبيب، وهناك فشل واضح في قراءة المباريات من جانب المدرب.

في سياق آخر، اختلف الجميع خلال الفترة الأخيرة، ما بين مؤيد ومُعارض، حول أحقية التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد بالاستمرار كمدير فني للعميد، خاصة بعد النتائج السلبية للعميد بالفترة الأخيرة.

وكان سييرا تعرض لحملة انتقادات قوية من قبل الجمهور الاتحادي الذي طالب بإقالته من تدريب الفريق الأول بعد الخسارة أمام نادي الحزم.

وفي حال رحل سييرا عن نادي الاتحاد فسيحدث تشتت بين لاعبي الاتحاد الذين قد يحتاجون إلى وقت طويل لفهم القواعد التكتيكية للمدرب الجديد؛ مما يؤثر على نتائج الاتحاد، وقد يواجه شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى مثل الموسم الماضي.

وقد يتجه بعضٌ من نجوم نادي الاتحاد لرفض رحيل سييرا، خاصة أن معظم نجوم الفريق يرفضون تحميله النتائج السيئة الأخيرة للعميد.