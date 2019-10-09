محمد نور يحسمها: لم أفكر في العودة للملاعب و اعتزالي قريب

المواطن - محمد سمعه

أكد محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، أنه لم يتخذ بعدُ قرار العودة للملاعب مرة أخرى، مضيفًا أنه أصبح يفكر في اعتزال كرة القدم خلال فترة قريبة.

وتحدث محمد نور في فيديو لـ برنامج يا هلا بالعرفج على روتانا خليجية قائلًا: حقيقة لم أفكر في العودة للملاعب مرة أخرى، ولم أتخذ قرار حول الانضمام لنادي الاتحاد، واعتزالي كرة القدم سيكون قريبًا للغاية.

وأضاف محمد نور: أحب متابعة برنامج يا هلا بالعرفج؛ لأنه يُركز على أدق التفاصيل.

وكانت تقارير صحافية نقلًا عن موقع 360 سبورت قالت: إن محمد نور سيعود إلى نادي الاتحاد في شهر يناير المقبل، حيث سيتم قيده في فترة الانتقالات الشتوية كلاعب في صفوف الاتحاد حتى نهاية موسم 2019- 2020 الحالي.

تمت معاقبة محمد نور في عام 2015 بالإيقاف من قبل لجنة مكافحة المنشطات بعد ثبوت حصوله على عقار AMPHETAMINE في المملكة، وتقدم اللاعب باستئناف، ولكن تم رفضه لتقرر المحكمة الرياضية الدولية بعد ذلك إيقاف نور لمدة 4 سنوات بداية من عام 2016.