مدرب #أبها : لماذا تعمل تقنية الـVAR لصالح أندية معينة؟!

المواطن - مروة نبيل

انتقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، التونسي عبدالرزاق الشابي، عدم استخدام الحكام لـVAR خلال مباريات فريقه، مؤكدًا أن فريقه تعطل بأخطاء من تقنية الفيديو ضد الفيحاء.

وقال الشابي في المؤتمر الصحافي بعد مباراة أبها ضد الفيحاء: “مستوى فريقنا لم يكن مرضيًا خلال اللقاء، ففي الشوط الأول كنا أفضل، وكان يجب علينا تسجيل هدف ثانٍ بعد مبادرتنا بهدف أول، واستغلال الخلل في الفيحاء، لكننا لم نفعل ذلك”.

وتابع: “في الشوط الثاني لم نقدم المستوى المنتظر، ومنحنا الفرصة للفيحاء للتقدم في مناطقنا وساعدهم في ذلك دخول مهاجم ثانٍ، وتعاملنا معه، قبل أن نتلقى هدف التعادل من ضربة ثابتة ومتابعة بضربة رأسية لمهاجم الفيحاء روني فرنانديز”.

وأضاف: “سجلنا هدفين لاحقًا ولم يحتسبا، والله يسامح الفار، ولا أعلم لماذا تعمل هذه التقنية لصالح أندية معينة!، وكنت أتمنى أن يرجع الحكم لشاشة تقنية الفيديو، في ركلة الجزاء لصالح آل عباس والهدف الرأسي الملغي للتأكد، هل هذا كثير على نادي أبها؟!”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “فريق أبها طموح ويريد تحقيق النتائج الإيجابية، لكن تم تعطيله بأخطاء من تقنية الفار وغيرها، وبالنهاية هذه كرة القدم، وبالنظر إلى كون الفيحاء كاد أن يخطف الفوز في الثواني الأخيرة، فإن نقطة أفضل من الخسارة”.

ولعب أبها ضد الفيحاء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، في إطار مواجهات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في الدقيقة العاشرة عن طريق لاعبه صالح آل عباس، قبل أن يتعادل الفيحاء في الدقيقة 58 برأسية مميزة من لاعبه التشيلي روني فرنانديز.