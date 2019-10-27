مدرب الأهلي المصري السابق خارج حسابات #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي المصري خارج حسابات نادي الاتحاد وذلك بعدما نفت الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي اهتمامها بالتعاقد مع المدرب السابق للمارد الأحمر.

وكان اسم مارتن لاسارتي رُشح بقوة مع المدرب الروماني ماريوس سوموديكا لتدريب الاتحاد بعد إقالة التشيلي خوسيه لويس سييرا، لكن الإدارة الاتحادية لا تفكر إلا في التعاقد مع مدرب أوروبي.

وتُسابق إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الزمن، وذلك من أجل التعاقد مع مدرب جديد لخلافة المدرب المقال التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وكان أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد قال في وقت سابق: إن نادي الاتحاد سيختار مدربه القادم من المدرسة الأوروبية لكونها تُناسب احتياجات الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

ويركز نادي الاتحاد حاليًّا مع اثنين من المدربين أحدهما من أوروبا للتفاوض حول تدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، كشف إيدي يوردانيسكو المدير الفني لفريق غاز ميتان الروماني، حقيقة تلقيه عرضًا من نادي الاتحاد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح يوردانيسكو خلال تصريحاته لصحيفة digisport الرومانية، أنه تلقى عرضًا عربيًّا خلال الفترة الأخيرة عن طريق وكيل أعماله، حيث تواصل معه أحد الأشخاص لاستطلاع رأيه بشأن هذا العرض.

وعلق يوردانيسكو على موقفه من العرض الحالي، قائلًا: “عقدي مع نادي غاز ميتان يمتد حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري 2019/ 2020، وأرغب في مواصلة المشوار”.

وشدد المدرب الشاب يوردانيسكو على أنه قد يرحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غاز ميتان الروماني، في حالة شعوره بعدم رغبة الإدارة في استمراره.