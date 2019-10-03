مدرب البرتغال: رونالدو الأفضل في العالم
تعليقًا على تتويج ميسي بالجائزة

مدرب البرتغال: رونالدو الأفضل في العالم

2019/10/03
الساعة 5:46 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أشاد المدير المنتخب لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، فرناندو سانتوس بنجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو واصفًا إياه بالأفضل في العالم.

وعلق سانتوس على عدم تتويج رونالدو بجائزة الأفضل في العالم خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الخميس، للإعلان عن مواجهتي لوكسمبورج وأوكرانيا في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.

وعن تتويج نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، وعما إذا كان ذلك يعني أن رونالدو ليس الأفضل، علق سانتوس قائلًا: “على العكس تمامًا، لا أتفق مع ذلك، كريستيانو أفضل لاعب في العالم”.

ويستضيف منتخب البرتغالي الأول لكرة القدم نظيره اللوكسمبورجي، في السابع من أكتوبر الجاري، بينما سيحل ضيفًا على أوكرنيا في كييف، يوم 14 من الشهر ذاته.


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