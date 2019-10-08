مدرب الشباب السابق يُنافس جروس على تدريب #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

دخل المدرب الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب الشباب السابق، في قائمة المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد مع المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري.

وتبحث إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في الفترة الحالية عن إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا والتعاقد مع مدرب أجنبي آخر بديل له.

ويمر المدرب سييرا بفترة سيئة مع الاتحاد، حيث قدم الفريق الأول لكرة القدم نتائج سلبية كان آخرها الخسارة من الحزم في دوري المحترفين، والخسارة كذلك من نادي الهلال مرتين خلال 4 أيام في دوري أبطال آسيا وفي دوري المحترفين.

ويملك كريستيان جروس خبرة جيدة في الدوري السعودي، حيث سبق له قيادة الأهلي للتتويج بلقب دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2015- 2016.

يذكر أن ماريوس سوموديكا كان تولى تدريب نادي الشباب في الموسم الماضي ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أنهى الموسم مع الليث قبل رحيله في المركز الخامس.

ودخل المدرب إدواردو يوردانيسكو، المدرب الحالي لفريق غاز ميتان الروماني، ضمن قائمة المرشحين كذلك لتدريب نادي الاتحاد.