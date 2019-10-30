مدرب #الفتح : نسعى للعودة أمام #الهلال

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، يانيك فيريرا، على جاهزية النموذجي لمواجهة الهلال غدًا الخميس، في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووصف المدرب البلجيكي فيريرا مباراة الفتح ضد الهلال بالصعبة والقوية؛ نظرًا لملاقاة الزعيم وهو متصدر جدول ترتيب الدوري، والمتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وشدد على أن الاستعداد النفسي للفريق من أهم العوامل التي تم التأكيد عليها خلال التدريبات، مضيفًا: “لو طبقنا ما تم التدريب عليه خلال المرحلة السابقة داخل اللقاء، ستشهد المباراة أداء عاليًا جدًّا أمام الهلال، وهذا ما نعمل عليه”.

وأضاف: “في المواجهة الماضية لم نقدم المستوى المأمول، ولكن سنسعى جاهدين للعودة ولدينا الثقة الكبيرة في لاعبينا لتحقيق نتيجة إيجابية، والأهم إسعاد جماهيرنا وعودة الفريق إلى مكانه الطبيعي في سلم الترتيب”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط.