مدرب الفيحاء: لا أخشى إقالتي

المواطن - مروة نبيل

شدد المدير الفني البرتغالي خورخي سيماو على أنه لا يخشى الإقالة من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لتراجع النتائج، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يسعى لحل مشكلة التهديف.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط من الفوز في لقاء، والتعادل مرتين، والهزيمة في 3 مباريات.

وقال سيماو: “لا أخشى الإقالة، بالنسبة لي أنا أمام فرصة عظيمة بتواجدي في دوري على درجة عالية من التنافس، ما أرغب به العمل مع اللاعبين من أجل تطوير قدراتهم، كل ما نحن بحاجة إليه هي مباراة تشعل الفتيل”.

وتابع: “بكل صراحة، أعتقد بأننا بعيدون عن تحقيق إمكاناتنا الكاملة كفريق، نحن في المراحل المبكرة للأداء، لدينا لاعبون جيدون محليون وأجانب، وما زلنا نعمل على تطوير منظومتنا”.

وأضاف مدرب الفيحاء خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “بدايتنا كانت جيدة جدًا، لكن المباريات الثلاثة الأخيرة النتائج لم تكن طيبة، على الرغم من أن الأداء في آخر مباراتين كان جيدًا”.

وعن المشكلة التي يعاني منها الفيحاء حاليًا، قال سيماو: “نصل بسهولة إلى مرمى الخصم والمشكلة أننا لا نسجل، والمعضلة ليست هجومية فقط لأن مسؤولية التسجيل لا تقع على المهاجم بل على كافة الفريق”.