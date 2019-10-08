مدرب #الفيحاء: لدي فضول لمعرفة الكثير عن الإسلام

المواطن - محمد سمعه

أوضح المدرب البرتغالي خورخي سيماو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الفيحاء أنه يملك الفضول لمعرفة الكثير عن الدين الإسلامي.

وانتشرت صورة مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمدرب سيماو وهو داخل أحد المساجد بمدينة المجمعة.

وقال سيماو لـ برنامج الدوري مع وليد: لدي فضول لمعرفة الكثير عن الدين الإسلامي، وشعرت براحة داخلية عندما دخلت إلى المسجد، وقبل دخولي كنت سألت على الشروط من أجل الدخول للمسجد.

وأضاف سيماو: سعدت للغاية بزيارة المسجد وهذا الأمر كان مهمًا لي للغاية.

وكان الفيحاء خسر من النادي الأهلي في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثية نظيفة.