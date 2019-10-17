مدرب #النصر يُوضح حقيقة مرض حمدالله

المواطن - محمد سمعه

حرص روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على كشف حقيقة خطورة المرض الذي تعرض له اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول.

وكانت إحدى الصحف المغربية قالت إن حمدالله تعرض لمرض الإنفلونزا الذي وصفته بأنه مرض وبائي خطير، حيث قالت بأن المرض منعه من حضور تدريبات النصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال المدرب روي فيتوريا إن حمدالله بخير وإن إصابته بمرض الإنفلونزا لن تمنع مشاركته يوم السبت المقبل أمام الرائد في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي النصر المركز الثامن في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ثماني نقاط.

وانضم اللاعبون الدوليون لتدريبات نادي النصر، أمس الأربعاء، وذلك بعد العودة من المنتخب السعودي عقب التعادل أول أمس الثلاثاء مع المنتخب الفلسطيني في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر أن خماسي الأخضر “عبدالله الخيبري، عبدالله مادو، يحيى الشهري، فراس البريكان، عبدالرحمن الدوسري” انضموا لتدريبات العالمي مع انضمام رباعي المنتخب الأولمبي “فرج الغشيان، عبدالإله العمري، زيد البواردي، صالح الوحيمد” لتدريبات الفريق الأول.

وسينضم المغربي نور الدين أمرابط لتدريبات النصر اليوم الخميس، وذلك بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده.