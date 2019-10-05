مدرب #الهلال : دوري محمد بن سلمان قوي للغاية

المواطن - محمد سمعه

أكد الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، على سعادته، وذلك بعد الفوز اليوم السبت على نادي الاتفاق برباعية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث لوشيسكو قائلًا: مباراة الاتفاق كانت مهمة للغاية بالنسبة لنا، وتعاملنا معها بشكل جيد، دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قوي ومميز للغاية.

وتابع لوشيسكو: كل الفرق كذلك تُنافس بقوة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تمكن البرازيلي كارلوس إدواردو من إحراز الهدف الأول للأزرق في مباراة الهلال والاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة العشرين، بعد احتسابها من قبل حكم المباراة بعد رجوعه لتقنية الـVAR.

وبعدها بـ9 دقائق سجل نادي الاتفاق هدفًا جميلًا من ركلة حرة مباشرة عبر اللاعب صالح العمري في الدقيقة الـ29 من عمر الشوط الأول من مباراة الهلال والاتفاق.

وأهدر بعد ذلك الأزرق أكثر من فرصتين لإحراز الهدف الثاني، حيث تألق الحارس الجزائري رايس مبولحي ونجح في الحفاظ على شباكه من هدف ثانٍ من الهلال، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال والاتفاق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من مباراة الهلال والاتفاق، كثف الفريق الهلالي من محاولاته الهجومية لإحراز الهدف الثاني، فكان له ما أراد عبر اللاعب صالح الشهري الذي سجل الهدف الثاني للأزرق بالدقيقة الـ57.

وواصل الأزرق ضغطه الهجومي بقوة في مباراة الهلال والاتفاق من أجل إضافة الهدف الثالث، حيث نجح بافيتمبي غوميز في إحراز الثالث للهلال بالدقيقة السابعة والسبعين.

واختتم اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو أهداف الأزرق في مباراة الهلال والاتفاق بتسجيله الهدف الثاني والرابع للفريق الهلالي في الدقيقة الـ94.

وأصبح رصيد الأزرق بعد الفوز في مباراة الهلال والاتفاق، 16 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.