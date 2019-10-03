مدرب الهلال يُفاجئ مهاجم الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أوضح اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم نادي الاتحاد، أنه تفاجأ كثيرًا عندما تعاقد نادي الهلال مع المدرب الروماني رازفان لوسيسكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وسبق للمدرب لوسيسكو تدريب بريجوفيتش عندما كان الثنائي يعملان معًا في صفوف نادي باوك اليوناني.

وتحدث بريجوفيتش لإحدى الإذاعات اليونانية قائلًا: حقيقة تفاجأت كثيرًا عندما جاء لوسيسكو لتدريب الهلال، لقد حقق نتائج جيدة مع الأزرق حتى الآن وانتصر على الاتحاد مرتين خلال 4 أيام، لا تزال هناك مباريات مقبلة ستجمعنا.

وأضاف بريجوفيتش: الأجواء في مدينة جدة صعبة للغاية، لكنني أريد تقديم الأفضل دائمًا لنادي الاتحاد عن طريق إحراز مزيد من الأهداف.

من ناحية أخرى، يستعد نادي الاتحاد لمواجهة فريق الحزم اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويملك نادي الاتحاد رقمًا جيدًا قبل مواجهة الحزم، حيث نجح العميد في الفوز في المباريات الثلاث التي افتتح فيها التسجيل هذا الموسم في الدوري.

وخسر الاتحاد في المباراتين اللتين تلقى فيهما هدف المباراة الأول.

وفي سياق آخر، خاض الاتحاد 5 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، وفشل في الحفاظ على نظافة شباكه خلال أي مواجهة، حيث استقبل 8 أهداف، ونجح في تسجيل 10 أهداف.

وبدأ الاتحاد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على الرائد بنتيجة 3/1، ثم تغلب على ضمك بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر ضد الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ونجح في تحقيق الفوز على الشباب، إلا أنه واصل عادته في استقبال الأهداف، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2/1، ثم تغلب على التعاون بنتيجة 3/1.