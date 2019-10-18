مدرب باريس سان جيرمان يصدم مانشستر يونايتد

مدرب باريس سان جيرمان يصدم مانشستر يونايتد

2019/10/18
الساعة 10:22 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

رفض المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التفريط في اللاعب الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم الفريق الباريسي بعد وجود عرض له من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت شبكة جول الرياضية: إن مدرب باريس سان جيرمان طلب من إدارة ناديه العمل على تجديد عقد كافاني الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويخشى باريس سان جيرمان من رحيل نيمار إلى برشلونة الإسباني ومن رحيل الفرنسي كيليان مبابي، وسط اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه.

وكان أتلتيكو مدريد دخل في منافسة مع مانشستر يونايتد؛ وذلك للتعاقد مع كافاني مؤخرًا.


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