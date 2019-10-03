مدرب توتنهام لا يُواجه خطر الإقالة

المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير إخبارية، أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو، المدير الفني لـ توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لا يُواجه خطر الإقالة على الرغم من الخسارة المذلة من بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 7-2 في دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة التليجراف الإنجليزية: إن إدارة توتنهام مقتنعة بالإبقاء على بوتشيتينيو؛ كونه الرجل الأنسب لمنصب المدير الفني في السبيرز خلال الفترة الحالية.

ومنذ بداية الموسم قدم توتنهام نتائج مخيبة، حيث نجح فقط في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات من أصل سبعة في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى توديع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين على يد نادي كولشيستر يونايتد.

ويُدرب بوتشيتينيو نادي توتنهام منذ عام 2014 قادمًا من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، كما جدد مؤخرًا عقده مع توتنهام لمدة خمس سنوات مقابل راتب سنوي قدره 8.5 ملايين جنيه إسترليني.

وفي وقت سابق، دخل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، قائمة المرشحين لتدريب نادي Tottenham الإنجليزي في حال رحل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ويتنافس جوزيه مورينيو مع المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري المدير الفني السابق ليوفنتوس الإيطالي على تدريب نادي Tottenham خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي Tottenham خسر نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، أمام نادي ليفربول الإنجليزي بثنائية دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل نادي أتلتيكو مدريد في إسبانيا.

ويحتل نادي Tottenham حاليًّا المركز السادس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020.

ورفض نادي Tottenham التفريط في مهاجمه الإنجليزي هاري كين لنادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.