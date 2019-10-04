مدرب ريفر بليت مُرشح لخلافة فالفيردي في برشلونة

المواطن - محمد سمعه

دخل المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، المدير الفني لنادي ريفر بليت الأرجنتيني، في قائمة المرشحين لتدريب نادي برشلونة الإسباني، بدلًا من المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي.

وقالت صحيفة the sun الإنجليزية: إن جالاردو المرشح الأقوى لتدريب برشلونة خلفًا لفالفيردي الذي بات قريبًا من الرحيل عن برشلونة؛ بسبب تذبذب أداء النادي الكتالوني في الموسم الجاري.

يذكر أن المدرب جالاردو سبق له الفوز بلقب كوبا ليبرتادورس مرتين مع نادي ريفر بليت كان آخرها في عام 2018 على حساب نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني.

من ناحية أخرى، تمكن نادي برشلونة الإسباني من تحويل تأخره أمام إنتر ميلان الإيطالي لفوز بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت الأربعاء الماضي على ملعب الكامب نو في إسبانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومع بداية الشوط الأول من مباراة برشلونة وإنتر ميلان، نجح الإنتر في إحراز الهدف الأول سريعًا عند حلول الدقيقة الثالثة عبر المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وواصل نادي إنتر ميلان ضغطه الهجومي، حيث كان قريبًا من إحراز الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وإنتر ميلان، بتفوق الفريق الإيطالي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة تغير الحال تمامًا؛ حيث ظل نادي برشلونة يُقاتل، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول، حيث تمكن الأوروغوياني لويس سواريز من إحراز الهدف الأول لـ برشلونة على الطائر وبطريقة جميلة في الدقيقة التاسعة والخمسين.

وتراجع أداء إنتر ميلان؛ مما أعطى الفرصة لفريق برشلونة للبحث عن إحراز الهدف الثاني.

ونجح لويس سواريز في إحراز الهدف الثاني للبارشا في الدقيقة الخامسة والثمانين بعد تمريرة مميزة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.