مدرب وصيف مونديال روسيا في حسابات #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

بدأ مجلس إدارة نادي الاتحاد في تحديد المدربين المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بعد إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا السبت.

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن المدرب الروماني ماريوس سوموديكا مدرب الشباب السابق، مُرشح لتدريب الاتحاد، وانضم له حاليًا المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي، ويملك داليتش خبرات في الدوري السعودي، حيث سبق له تدريب نادي الفيصلي من عام 2010 حتى عام 2012، وتدريب نادي الهلال في عام 2013.

ووصل زلاتكو داليتش مع المنتخب الكرواتي إلى نهائي كأس العالم 2018 بـ روسيا، لكنه خسر اللقب لمصلحة المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.

وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، إقالة التشيلي خوسيه لويس سييرا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم عقب الخسارة من الوحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد عبر تويتر أن قرار إدارة العميد بإقالة سييرا جاء بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرًا، وأعلنت إدارة أنمار الحائلي تكليف المدرب الوطني محمد العبدلي لقيادة الفريق في المرحلة الحالية.

وذكرت تقارير إخبارية أن اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم الاتحاد، رفض تنفيذ طلب المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا أثناء مباراة الوحدة.

وقالت القناة الرياضية السعودية نقلًا عن مصادرها: إن المدرب سييرا طلب من بريجوفيتش الاستعداد للمشاركة مع الاتحاد أمام الوحدة لكن الأخير قال للمدرب بأنه مصاب.

وأشارت القناة الرياضية أن الجهاز الطبي للاتحاد أكد سلامة بريجوفيتش وعدم وجود أي إصابة له؛ مما يعني أن المهاجم الصربي تهرّب من المباراة لوجود خلافات بينه وبين المدرب سييرا.