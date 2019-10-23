مدني حائل: احذروا الغبار

المواطن -واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل اليوم، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة وذلك بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بنشاط في الرياح المثيرة للغبار مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على مدينة حائل ومحافظات “الشملي والغزالة وبقعاء وموقق”.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي أن تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة عصراً، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.