مدن تستعرض خدماتها الإلكترونية في أسبوع جايتكس 2019

المواطن - واس

شاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، في “أسبوع جايتكس للتقنية 2019″، الذي انطلق خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر 2019 بمركز دبي التجاري العالمي.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي لـ “مدن” بندر الطعيمي، أن أسبوع جايتكس للتقنية 2019 يحظى بحضور كثيف من 140 دولة ما يجعله أضخم فعالية تقنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعرض المشاركون أهم الحلول الذكية القادرة على خدمة الإنسان والأعمال، وتسهيل منظومة العمل، في إطار عالم التِقْنيات والتحوُّل الرقمي في منطقة الشرق الأوسط.

وبين أن “مدن” تشارك في معرض جايتكس ٢٠١٩ لاستعراض خِدْماتها الإلكترونية وآليات التحوُّل الرقمي ومراقبة المدن الصناعية والاطلاع على لوحة المؤشرات الصناعية والفرص الاستثمارية داخل المدن الصناعية من خلال منصة “مدن” التفاعلية، فضلًا عن الاطلاع على إمكانات وقدرات المدن الصناعية وآلية عمل المصانع الجاهزة من خلال تقنية الواقع المعزّز وأشار إلى أن “مدن” عملت على ترتيب خِدْماتها الإلكترونية وَفْق تصنيفات رئيسة تُسهِّل الوصول لـلمستثمرين والمقاولين والمكاتب الهندسية، مع إيضاح جميع المُتطلّبات والخطوات اللازمة والشروط والمستندات وأزمنة إنجاز الأعمال، وبنهاية عام 2018م وصل مجموع الخِدْمات المقدمة إلى 50 خدمة على مختلف الأصعدة، نجحت خلالها في تقليل فترة الدورة الزمنية لتخصيص الأراضي إلى 16 يوم عمل من 127 يومًا، وذلك في ظل إستراتيجيتها لتهيئة بيئة ذكية لتمكين الصناعة وزيادة نسبة المحتوى المحلي بجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في مدنها الصناعية.

وعدّد الطعيمي الخِدْمات الإلكترونية للتقديم على منتجات “مدن” وهي: استئجار أرض لغرض إنشاء مشروع صناعي، واستئجار أرض لغرض إنشاء مشروع استثماري، واستئجار أرض لغرض إنشاء مشروع سكني، واستئجار أرض لغرض إنشاء مشروع لوجستي، واستئجار مصنع جاهز، وفيما يخص خِدْمات المستثمرين فهي: خِدْمات العقود، وخِدْمات انتقال الـملْكية، والخطابات التنسيقية، وخِدْمات التصاريح، وخِدْمات الرخص، موضحًا أن “مدن” طورت نظامًا إلكترونيًّا خاصًّا لاستخراج الرخص يُقلل وقت معالجة الطلبات إلى سبعة أيام، بحيث يتمكن المستثمر من متابعة جميع مراحل الإصدار وحتى طباعة الرخصة دون الحاجة إلى زيارة إدارات المدن الصناعية.

وأفاد أن خِدْمات المقاولين التي تقدمها “مدن” تتمثل في: تأهيل مقاول لمشاريع تنفيذ المصانع والعقود الصناعية والاستثمارية، وتأهيل مقاول أو مورد لأغراض الدخول في منافسات “مدن”، وتصريح صيانة برج اتصالات، ورخصة حفر أو تمديد خِدْمات، وصرف مستخلص للمشاريع المُنفّذة في المدن الصناعية.

وتتيح “مدن” خِدْمات للمكاتب الهندسية أبرزها: تأهيل مكتب هندسي لأغراض الإشراف على الأعمال الهندسية لعقود المستثمرين داخل نطاق المدن الصناعية، وتأهيل مكتب هندسي لأغراض الإشراف على المشاريع الخاصة بـ “مدن”، وإصدار رخصة بناء، واعتماد مخططات السلامة، والمخططات المعمارية والإنشائية.

وتهتم “مدن” منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخِدْمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.

وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474مصنعًا مُنتجًا.

