مدير الجامعة الإسلامية: هذا الأمر إلزامي للجامعات في النظام الجديد

المواطن - المدينة المنورة

بارك مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي لمنسوبي ومنسوبات مؤسسات التعليم العالي صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الجامعات الجديد. مقدمًا شكره وامتنانه باسمه واسم جميع منسوبي الجامعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ما يولونه من اهتمام ودعم لقطاع التعليم العالي. مثمنًا الدور الاستراتيجي الذي يقوم به وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي للارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي بالجامعات ومواكبة مستجدات الحاضر لبناء مستقبل أفضل.

وأوضح الدكتور عبدالله العتيبي أن نظام الجامعات الجديد انطلاقة قوية نحو الريادة والاستدامة وتحقيق رؤية المملكة 2030 ومنها التنظيم الإداري للجامعات والذي يشمل الهياكل التنظيمية والصلاحيات ومؤشرات الأداء في مجالات التعليمية والبحثية والإدارية، بجانب تحقيق الاستقلالية مما يمكّنها من بناء اللوائح الأكاديمية والمالية، وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس شؤون الجامعات.

ونوه بإلزامية حصول الجامعات في النظام الجديد على الاعتماد المؤسسي والبرامجي لما لذلك من أهمية بالغة في تحسين الأداء وتعزيز الجودة والارتقاء بمنظومة العمل الأكاديمي، وهو الأمر الذي سبقت إليه الجامعة الإسلامية منذ عامين، مشيرًا إلى إتاحة الفرصة للجامعات لفتح فروع لها داخل المملكة وخارجها، وأيضًا افتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة، الأمر الذي سينعكس على نهضة التعليم الجامعي، ويزيد فيما بينها من سقف الطموح والتنافسية.