مذا يحدث لو ينقطع المكياج .. إجابات صادمة

المواطن - الرياض

تباينت تعليقات الشباب والفتيات على وسم ” لو ينقطع المكياج ” الذي تصدر الترند السعودي اليوم عبر وقع تويتر، ففي الوقت الذي رأت فيه الكثير من الفتيات أنهن لسن بحاجة إلى المكياج رأى الشباب أن الوضع سيصبح كارثي إذا ما اختفت مستحضرات التجميل.

وتبارى كل فريق يدافع عن وجهة نظره سواء من خلال مشاركة صور أو التعليق بكلمات فيها “طقطقة” على الطرف الآخر.

بشاير قالت : ما يهمني .. المهم الاكل ما ينقطع والله عادي لو ينقطع .

أما همس فقالت : لو ينقطع المكياج نصير أحلى.

وقالت مغردة ثالثة : لو ينقطع المكياج يكون أحسن لان استخدامه عند البنات صار اوفر.

بينما نشرت بدور الوايلية صورة لمستحضرات تجميل من الطبيعة وقالت : لو ينقطع المكياج نستخدم الكحل.

بدورها قالت مغردة من الامارات تحمل اسم بنت الشيخ زايد : كنا أجمل وأفضل وأحلى .. ولا فتنه في الشوارع الى أن أتت هذه المساحيق”.