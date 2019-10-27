مرابط يُبدع في الديربي

المواطن - مروة نبيل

تعول جماهير العالمي كثيرًا على نجم العالمي، المغربي نور الدين مرابط في ديربي الرياض اليوم، خاصة أن قدم مستوى مميزًا في مباريات الهلال والنصر السابقة.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى الذي يظهر عليه مرابط في مباريات الديربي بين الهلال والنصر ووصفته بـ”الرافد”.

وأضافت “أوبتا”، أن نور الدين مرابط صنع 3 أهداف في المباراتين اللتين لعبهما ضد الهلال ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، أكثر من التي صنعها أمام أي فريق آخر في المنافسة.

ديربي الرياض

وينطلق ديربي الرياض بين الهلال والنصر، بعد قليل، على استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل ديربي الرياض اليوم، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يقع النصر في المركز السادس بـ11 نقطة، علمًا بأنه يملك مواجهة مؤجلة.