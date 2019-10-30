مران #النصر .. لياقة وتكتيك
استعدادًا لمباراة أبها

مران #النصر .. لياقة وتكتيك

2019/10/31
الساعة 12:07 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء أمس الأربعاء، تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراته ضد أبها المقبلة.

وبدأت تدريبات النصر اليوم بالتركيز على الجوانب اللياقية، وطبق المدرب البرتغالي روي فيتوريا عددًا من الجمل التكتيكية من خلال تمارين كروية متنوعة، قبل أن يختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.

وشهدت تدريبات النصر الجماعية اليوم مشاركة النجم النيجيري أحمد موسى، فيما واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


‎وسوم

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