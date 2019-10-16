مرسوم دستوري بوقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان

مرسوم دستوري بوقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان

2019/10/16
الساعة 5:11 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أصدر الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، مرسومًا دستوريًا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل بثته قناة العربية.

وكانت جولة مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة انطلقت أول أمس برعاية رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت وحضور الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة السوداني والفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع ووفد مرافق من الحكومة السودانية ومفوضية السلام.


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