مرض جلدي قاتل يهاجم الطفلة جالية ووالدها يستغيث

المواطن - الرياض

ناشد والد الطفلة جالية جابر أحمد السلمي الريثي، من سكان مركز عمود الريث، الجهات العليا والمختصة لعلاج طفلته التي تُعاني من مرض انحلال البشرة الفقاعي، ويهدد حياتها، مبينًا أنه فقد اثنتين من بناته قبلها تُوفّيتا بسبب معاناتهما مع المرض.

وقال الريثي: إن ابنته تمر بأوجاع وآلام جراء هذا المرض، وقد تسبب في عدم مقدرتها على عيش حياتها الطبيعية كمن في سنها وأذاقها الآلام ليلًا ونهارًا.

وأضاف الأب: “الطفلة مصابة بهذا المرض منذ الولادة حتى الآن، والمرض يهدد حياتها، وأناشد الجهات المعنية التدخل وإنقاذها؛ كون ظروفي لا تسمح بنقلها وعلاجها؛ فأنا لا أملك على الأقل سيارة تساهم في التنقل وعلاجها”.

“المواطن” تحتفظ بطريقة التواصل مع والد الطفلة.

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