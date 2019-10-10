مركز الملك سلمان للإغاثة يحذر من جمع التبرعات المخالفة: قد تكون تمويل إرهاب

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور، سامر الجطيلي، أن ما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات هو مخالف للأمر السامي الكريم رقم 55871 وتاريخ 9/ 11 / 1436 ه القاضي بأن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية

أو إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقاً للأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.

وأهاب المركز بالجميع بعدم الاستجابة لما يتم تداوله من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة، تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها، وأن يكون التبرع من خلال الجهة المخولة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقال الجطيلي إن المركز قد هيأ منصة إلكترونية لاستقبال التبرعات على العنوان التالي: (هنا) وكذلك عبر الرسائل النصية الجميع شركات الاتصالات المشغلة بإرسال رسالة نصية على

الرقم (5565)، لتيسير استقبال التبرعات من المواطنين والمقيمين.

كما أكد المتحدث الرسمي حرص المركز على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محليا ودولياً.