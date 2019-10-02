مروان دا كوستا يُغادر المملكة لإجراء الفحوصات

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد مغادرة مدافعه، المغربي مروان دا كوستا، للمملكة من أجل إجراء فحوصات طبية في الخارج بعد إصابته الأخيرة.

وكان المدافع المغربي مروان دا كوستا قد تعرض لإصابة في القدم، ولم يستطع المشاركة في تدريبات الاتحاد الجماعية خلال الفترة الماضية، حيث يؤدي برنامجًا علاجيًّا في العيادة.

من ناحية أخرى، عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى الطريق الصحيح من جديد، بعد نجاحه في الفوز في آخر جولتين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ناديي الشباب والتعاون.

وكان الجمهور الاتحادي، انتقد نتائج الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة من الهلال مرتين في دوري أبطال آسيا ودوري المحترفين خلال 4 أيام، ثم الخسارة من ضمك في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان بثنائية مقابل هدف.

وقال الصحافي عبدالرحمن مشبب للقنوات الرياضية السعودية: الاتحاد خرج بمكتسبات كبيرة بعد فوزه على التعاون في لقاء الثلاثاء، والتعاون تأثر بنتيجة تأجيل المباريات.