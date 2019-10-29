مزنة النصار تخطف فضية في دورة الخليج

المواطن - مروة نبيل

حققت لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى العداءة مزنة النصار الميدالية الفضية لسباق 5000 متر، في منافسات الدورة الرياضة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي المقامة في الكويت.

ونشر حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للعداءة مزنة النصار بعد الفوز بالمركز الثاني، وبارك لها على التتويج بالميدالية الفضية.

وكانت مزنة النصار قد فازت أيضًا بالميدالية البرونزية في سباق 10 آلاف متر، ضمن منافسات الدورة الخليجية السادسة لرياضة المرأة.