مزنة النصار تخطف فضية في دورة الخليج
ضمن منافسات سباق 5000 متر

مزنة النصار تخطف فضية في دورة الخليج

2019/10/29
الساعة 10:21 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

حققت لاعبة المنتخب السعودي لألعاب القوى العداءة مزنة النصار الميدالية الفضية لسباق 5000 متر، في منافسات الدورة الرياضة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي المقامة في الكويت.

ونشر حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للعداءة مزنة النصار بعد الفوز بالمركز الثاني، وبارك لها على التتويج بالميدالية الفضية.

وكانت مزنة النصار قد فازت أيضًا بالميدالية البرونزية في سباق 10 آلاف متر، ضمن منافسات الدورة الخليجية السادسة لرياضة المرأة.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • العثمان يتوج بذهبيتين وفضية في آسيوية الأثقال
    •
  • سلة الأخضر للشباب تتأهل إلى نهائيات آسيا
    •
  • رئيس هيئة الرياضة يحصد المركز الثالث في سباق سبا 24
    •
  • صور.. استقبال خاص لبطلات الجودو
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :