مساعدو رينارد يتابعون مباراة #الهلال من مدرجات محيط الرعب

المواطن - مروة نبيل

يتواجد مساعدو مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، في مدرجات محيط الرعب “إستاد جامعة الملك سعود”، لمتابعة مباراة الهلال والسد القطري من المدرجات.

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لمساعدي المدير الفني للأخضر، فيليب سنس، سيدريك تافوري، وسفيان خياري في مدرجات محيط الرعب لمتابعة مباراة الهلال والسد القطري.

ويلعب الهلال ضد السد القطري الآن ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وانتهى الشوط الأول بتأخر الزعيم بنتيجة 3/2.

يُذكر أن الزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليقترب من التأهل إلى المواجهة النهائية.