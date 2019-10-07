مستفيدو الإسكان التنموي يتسلمون مفاتيح وحداتهم من أمير الباحة

المواطن - واس

سلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم , دفعة جديدة من وحدات الإسكان التنموي لمستفيدي جمعية البر الخيرية بناوان بمحافظة المخواة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة ، مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة الباحة المهندس حمود القحطاني وممثلي جمعية البر بمركز ناوان .

واستمع سموه خلال التسلم إلى شرح من مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة عن الوحدات السكنية المُسلمة للمستفيدين والمكونة من فلل موحدة المساحات تتناسب مع احتياج الأسر المستفيدة، مبينًا أن آلية تسليم الوحدات يكون عن طريق الجمعيات الخيرية بالمنطقة التي سبق أن وقعت اتفاقيات شراكة مع الإسكان التنموي.

ونوه سمو أمير منطقة الباحة بالدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لخدمة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، مثمنًا لوزارة الإسكان هذا العمل من خلال التكامل بين الإسكان التنموي والجمعيات الخيرية بالمنطقة لتوفير الوحدات لمستفيديها تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 الساعية إلى بناء الإنسان وتنميته .

يذكر أن الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد احتياجًا في المجتمع من المساكن وتمكينهم من الانتفاع بها وَفْق احتياجاتهم، كما يوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة.

وعملت الوزارة على إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 315 جمعية أهلية منتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة، لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها بتحديد المسكن المناسب ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية .

حضر التسليم وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.