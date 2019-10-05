مستفيد يشكو احتجاز البنك للدعم.. حساب المواطن يعلق وينصح بهذه الإجراءات

المواطن - الرياض

شكا مستفيد من احتجاز البنك للدعم المستحق المودع من قبل حساب المواطن، حيث لم يتمكن من سحب المبلغ المودع.

ورد برنامج حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “إنه لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن”.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه يمكن للمستفيد التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة، وبإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (هنا).

موعد إيداع الدفعة الجديدة

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أن الدعم الخاص بالدفعة الـ23 سيتم إيداعه في حسابات المستفيدين يوم الخميس المقبل 10 أكتوبر.

ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

إجمالي المبالغ المودعة

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن مجموع المبالغ المودعة للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه حتى العاشر من أغسطس الماضي، بلغت 50 مليار ريال.

وأضاف أن إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى إلى الدفعة الـ21 (شهر أغسطس) أكثر من 370 مليون ريال.

وأضاف القحطاني: “أن أرباب الأسر الذين حصلوا على الدفعة الأخيرة 2.2 مليون رب أسرة، لديهم 8.7 مليون تابع، فيما بلغ عدد المستقلين 1.5 مليون مستفيد، منهم 781 ألف مستفيدة مستقلة، و718 ألف مستفيد مستقل”.