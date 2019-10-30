مستفيد يشكو حسم البنك لأموال الدعم.. حساب المواطن يعلق

المواطن - الرياض

شكا مواطن من قيام البنك بحسم المبالغ المودعة من قبل برنامج حساب المواطن، حيث أكد البرنامج أنه لا يحق للبنك سحب المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين.

وقال المواطن في شكواه: “ما هي الإجراءات في حالة حسم البنك المبلغ المودع؟ وهل يحق له حسم المبلغ إذا كان حسابي بالسالب؟

ورد برنامج حساب المواطن بقوله: “أهلًا بك، لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى”.

وأضاف برنامج حساب المواطن: “في حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي هنا“.

نتائج الأهلية:

يذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن في وقت سابق عن صدور نتائج الأهلية للدورة 24 (شهر نوفمبر 2019).

وقال حساب المواطن إنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).

التسجيل مستمر:

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل من خلال الرابط التالي (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.