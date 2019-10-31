مستفيد يشكو عدم حصوله على الدعم رغم أهليته.. حساب المواطن يعلق

مستفيد يشكو عدم حصوله على الدعم رغم أهليته.. حساب المواطن يعلق

2019/10/31
الساعة 8:30 مساءً
- ‎فيحساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أن مبالغ الدعم للدفعة القادمة لشهر “نوفمبر” لم تصدر بعد، وفي حال انطبقت معايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم بتاريخ “10 نوفمبر”.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالًا مفاده: “أنا طلع لي أني مؤهل، ولكن ما نزلي أي مبالغ مالية، وش السبب ؟؟”.

ورد برنامج حساب المواطن بقوله: “لم تصدر مبالغ الدعم للدفعة القادمة لشهر “نوفمبر” وفي حال انطبقت معايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم بتاريخ “10 نوفمبر” ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر هذا الرابط: (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.


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