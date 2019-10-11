مسعود أوزيل يكشف خطته للانتقال إلى برشلونة

مسعود أوزيل يكشف خطته للانتقال إلى برشلونة

2019/10/11
الساعة 11:21 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

عرض اللاعب الألماني مسعود أوزيل، نجم أرسنال الإنجليزي، نفسه على نادي برشلونة الإسباني، من أجل الانضمام للنادي الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وهبط مستوى أوزيل مع الأرسنال بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث لا يشارك كثيرًا في المباريات مع النادي اللندني.

وقال تقارير صحافية إسبانية: إن أوزيل عرض نفسه على برشلونة للانضمام لهم ولو على سبيل الإعارة من نادي أرسنال.

جدير بالذكر أن إدارة برشلونة قد تُرحب بعرض أوزيل، خاصة أنها تفكر في بيع اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش مع بداية عام 2020.

وتُوج مسعود أوزيل بلقب كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني بعد الفوز في المباراة النهائية على المنتخب الأرجنتيني.


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