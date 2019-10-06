مسلح يطلق النار فيقتل ويصيب 13 داخل نادٍ ليلي بأمريكا

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أعلنت الشرطة الأمريكية في ولاية كانساس أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 9 آخرون بإطلاق نار داخل نادٍ ليلي.

وأفادت شبكة “CNN ” نقلًا عن مصادر في الشرطة أن مسلحًا دخل إلى حانة وفتح النار ما تسبب في مقتل 4 وإصابة 9 آخرين، ثم لاذ بالفرار.