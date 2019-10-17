مسيرة البوليفارد الكرنفالية.. السعوديون يبهرون العالم بالترفيه وروعة الإنجاز والتنظيم

المواطن - الرياض

دقائق وتنطلق مسيرة البوليفارد الكرنفالية، هذا الحدث الأضخم في المنطقة والشرق الأوسط، وربما العالم أجمع.

وتبرهن المسيرة الكرنفالية لموسم الرياض، قدرة أبناء المملكة على الإنجاز والإبهار، بأعلى مستوى وفي وقت قياسي، مما يؤكد على إصرار السعوديين على تبوأ مكانة مرموقة في صناعة الترفيه؛ ليس فقط إقليميًا بل حتى على مستوى العالم.

دقة التنظيم والإنجاز

وبحسب خبراء الترفيه فإن هذه المسيرة تعكس دقة التنظيم في موسم الرياض، والقدرة الوطنية الكاملة على تجهيز مقر الاحتفال الضخم، وإنجاز الفعاليات فيه بأعلى المواصفات العالمية.

وتأتي هذه المسيرة ضمن موسم الرياض، لتضع السعودية في مكانها المستحق كواحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، ومحط أنظار السيّاح الباحثين عن التنوع السياحي.

أضخم المواسم على الإطلاق

ويؤكد خبراء السياحة والترفيه أن موسم الرياض يعد أضخم مواسم السعودية على الإطلاق، والأضخم في المنطقة، ويؤكد حرص الدولة على المضي قدمًا في ترجمة أهداف وبرامج الرؤية، وتحقيق قفزات سريعة في مجال تحويل مدن المملكة لوجهات سياحية عالمية.

وتشارك فرق استعراضية ونجوم عالميون في “مسيرة البوليفارد”، لتبرهن على ما وصلت إليه المملكة من نمو متسارع وفي أسابيع قليلة جدًا، في مجال الترفيه في المنطقة والعالم، لاسيما أنها المرة الأولى التي ينظم فيها حدث بهذا المستوى.

السعوديون يبهرون العالم

وتثبت هذه الفعاليات الترفيهية الكرنفالية قدرة السعوديين على الإنجاز والإبهار، انعكس على مستوى الحضور العالمي لموسم الرياض منذ أول أيامه، كما انعكس على المشاركة العالمية الكبيرة في مسيرة البوليفارد الكرنفالية.

وسيشهد موسم الرياض بعد لحظات، تظاهرة عالمية غير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط اليوم الخميس 17 أكتوبر، وذلك بمسيرة افتتاحية ضخمة في منطقة الرياض بوليفارد سيشارك فيها أكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء خاصة وفريدة بـ 25 عربة تضم أكبر المشاركين في فعاليات موسم الرياض من أسماء عالمية كبرى، بالإضافة إلى عروض دراجات نارية، وألعاب نارية، وعربات استعراضية، والكثير من المفاجآت الأخرى التي سيعيشها المواطن والمقيم والزائر.