مسيرة بوليفارد الرياض.. فعاليات وترفيه يفوق الخيال

المواطن - الرياض

شهدت العاصمة الرياض، مساء اليوم الخميس، فعاليات تاريخية بافتتاح البوليفارد في موسم الرياض، الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة والشرق الأوسط، وربما العالم أجمع.

الرياض اليوم باتت حديث العالم أجمع بفعاليات ترفيهية تفوق الخيال في الروعة والإبداع والتنظيم وسرعة الإنجاز والإقبال الجماهيري الحاشد لقضاء أمتع وأسعد اللحظات بين أحضان موسم الرياض وفعاليات البوليفارد.

من كان يتخيل كل ذلك

ومع انطلاق فعاليات بوليفارد الرياض رحب رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ في كلمة الافتتاح بالحضور الكريم، وضيوف موسم الرياض.

افتتاح البوليفارد بموسم الرياض 🇸🇦❤️🔥 pic.twitter.com/zdxgS2TcgZ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 17, 2019

وقال آل الشيخ : “من كان يتخيل أننا نرى كل هذه الأشياء في الرياض وفي بلادنا الحبيبة”.

وأضاف “أن هذا الشيء كله ما كان بيصير، لولا قبل كل شيء توفيق الله، ولولا وجود شخص في مقام ورؤية سمو الأمير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

الحضور تجاوز الطاقة الاستيعابية

وعلى الرغم من أن الطاقة الاستيعابية لمنطقة بوليفارد الرياض هي 60 ألف فقط، إلا أن الحضور تجاوز الطاقة الاستيعابية ووصل لـ 400 ألف.

شارك في مسيرة بوليفارد الرياض الضخمة أكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء خاصة وفريدة بـ 25 عربة تضم أكبر المشاركين في فعاليات موسم الرياض من أسماء عالمية كبرى، بالإضافة إلى عروض دراجات نارية، وألعاب نارية، وعربات استعراضية، والكثير من المفاجآت الأخرى التي سيعيشها المواطن والمقيم والزائر.

ومع انطلاق بوليفارد الرياض انطلقت الألعاب النارية لتضيء سماء الرياض في حدث فريد يفوق الخيال، وتمتد منطقة الرياض بوليفارد على مساحة تزيد عن 400 ألف متر مربع، حيث ستشهد هذه المنطقة 9 فعاليات لجميع الفئات، أبرزها مسيرة الافتتاح، والسينما الخارجية، والعديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والغنائية والفنية المليئة بالحماس والإثارة، إلى جانب المطاعم المتنوعة. كما ستضم منطقة “الرياض بوليفارد” مسرح محمد عبده الذي يتسع لـ 22 ألف متفرج، ومسرح الراحل أبو بكر سالم بسعة 6,000 متفرج، بالإضافة إلى مسرح الراحل بكر الشدي بسعة 2,000 متفرج.

الرياض محط أنظار العالم

وتأتي هذه النقلة الترفيهية التي تشهدها العاصمة الرياض خلال هذا الموسم بدعم مباشر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، والتي من شأنها أن تجعل الرياض محط أنظار العالم وهمزة الوصل بين الشرق والغرب.

هذا وتستقبل وجهات “موسم الرياض” المواطن والمقيم والزائر خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 وجهة، هي: 1- الرياض بوليفارد 2- واجهة الرياض 3- معرض الرياض للسيارات 4- رياض ونتر وندرلاند 5- ملاعب الرياض 6- الحي الدبلوماسي 7- المربع 8- الملز 9- وادي نمار 10- نبض الرياض 11- رياض سفاري 12- صحارى الرياض.

احتفال بمواصفات عالمية

وتؤكد هذه الفعاليات والمسيرة الكرنفالية لبوليفارد موسم الرياض، على قدرة أبناء المملكة على الإنجاز والإبهار، بأعلى مستوى وفي وقت قياسي، مما يؤكد على إصرار السعوديين على تبوأ مكانة مرموقة في صناعة الترفيه؛ ليس فقط إقليميًا بل حتى على مستوى العالم.



وبحسب خبراء الترفيه فإن هذه المسيرة تعكس دقة التنظيم في موسم الرياض، والقدرة الوطنية الكاملة على تجهيز مقر الاحتفال الضخم، وإنجاز الفعاليات فيه بأعلى المواصفات العالمية، كما تأتي هذه المسيرة ضمن موسم الرياض، لتضع السعودية في مكانها المستحق كواحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم، ومحط أنظار السيّاح الباحثين عن التنوع السياحي.

الموسم الترفيهي الأضخم في المنطقة

ويعد موسم الرياض أضخم مواسم السعودية على الإطلاق، والأضخم في المنطقة، ويؤكد حرص الدولة على المضي قدمًا في ترجمة أهداف وبرامج الرؤية، وتحقيق قفزات سريعة في مجال تحويل مدن المملكة لوجهات سياحية عالمية.

وتشارك فرق استعراضية ونجوم عالميون في “مسيرة البوليفارد”، لتبرهن على ما وصلت إليه المملكة من نمو متسارع وفي أسابيع قليلة جدًا، في مجال الترفيه في المنطقة والعالم، لاسيما أنها المرة الأولى التي ينظم فيها حدث بهذا المستوى.