مسيرة وليالٍ لن تُنسى.. انطلاقة قوية لـ موسم الرياض هذه تفاصيلها

المواطن - الرياض

يشهد موسم الرياض انطلاق عروض ثلاثية الأبعاد تجمع الماء والنار والدخان مع عروض النافورة الراقصة، كما يقدم الموسم أكبر مسيرة استعراضية في المملكة بأكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء تنكرية خلال مسيرة الافتتاح، وذلك يوم غد الخميس 17 أكتوبر.

كما يشهد موسم الرياض لونا سينما، وذلك عبر شاشة كبيرة وجلسات مفتوحة، حيث سيتم عرض العديد من الأفلام الجديدة عالميًّا.

وسيغير موسم الرياض مفهوم زواره عن الحياة بمعرض “إنسايد داون”، وهو معرض تصوير سيكون فيه الصور في كل مكان به، سواء على السقف أو الحوائط في تجربة مختلفة للزوار.

أما ليالي عدن، فستستقبل زوار موسم الرياض بالقانون والمزمار والعود في ليالي مميزة مليئة بالأغاني الشعبية والأكلات اليمنية.

وأيضًا، ليالي الدرعية بثقافة نجد العريقة ومأكولاتها الشعبية التي ابتكرها الأجداد مثل القرصان والحنيني والمطازيز والكبسة، بالإضافة إلى “ليالي المحروسة” التي تنقل الزوار إلى الحسين وميدان التحرير وحي الأزهر وحارات مصر القديمة بفنها الشعبي مع الفنانين عبدالباسط حمودة ومصطفى حجاج ومحمود الليثي.

وينطلق موسم الرياض حاملًا الفرحة والابتكار والخيال من العاصمة بأكثر من 100 عرض و12 منطقة ترفيه مختلفة، في 70 يومًا متواصلًا.