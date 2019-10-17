مشاهد تفوق الخيال.. لقطات من افتتاح بوليفارد الرياض

مشاهد تفوق الخيال.. لقطات من افتتاح بوليفارد الرياض

2019/10/18
الساعة 2:42 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، لقطات من افتتاح بوليفارد الرياض.

يذكر أن العاصمة الرياض، شهدت مساء أمس الخميس، فعاليات تاريخية بافتتاح البوليفارد في موسم الرياض، الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة والشرق الأوسط.

شارك في مسيرة بوليفارد الرياض الضخمة أكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء خاصة وفريدة بـ 25 عربة تضم أكبر المشاركين في فعاليات موسم الرياض من أسماء عالمية كبرى، بالإضافة إلى عروض دراجات نارية، وألعاب نارية، وعربات استعراضية، والكثير من المفاجآت الأخرى التي سيعيشها المواطن والمقيم والزائر.

 


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