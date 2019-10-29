مشاهد صادمة.. اكتشاف جثة امرأة في كتلة خرسانية داخل مبرد منزلها

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

عُثر على جثة سيدة أعمال، داخل صبة خرسانية تم وضعها في مبرد منزلها، بعد أن توارت عن الأنظار منذ يوم 18 أكتوبر في تايلاند.

بحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، فإن المطورة العقارية، وانني جيراتشاروينينج، 58 عامًا، تم رؤيتها آخر مرة أثناء زيارتها لمعبد محلي في تايلاند، وبعد أن فشل شقيقها في التوصل إليها، ساوره القلق، ليذهب إلى منزلها ويكتشف الصدمة.

جثة السيدة “وانني” كانت داخل صبة خرسانية، ثم أدخلها الجاني في المبرد، ليخفي رائحة الجثة بعد التحلل، ويحقق الضباط الآن في الواقعة، والمشتبه به الأول في الجريمة صديقتها التي اختفت منذ ذلك الحين.

وذكرت الشرطة أنه جرى عمليات سحب كبيرة من حسابها المصرفي، وسيارتها وبطاقاتها المصرفية مفقودة، وتم التأكد من أن عمليات السحب تمت بعد وفاة السيدة، وقيمة المبلغ 1.2 مليون بات (31 ألف جنيه إسترليني).