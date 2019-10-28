مشهد مؤلم.. تشييع 7 من أسرة واحدة ضحايا عاصفة حفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - القيصومة

شيعت جموع غفيرة من محافظة حفر الباطن والقيصومة ضحايا رياح وأمطار حفر الباطن السبعة في مقبرة القيصومة بعد أن أدى المصلون عليهم الصلاة في الجامع الكبير.

وأشارت مصادر خاصة لـ”المواطن” أن المتوفين 7 من عائلة واحدة مع عاملهم، وكانت العائلة في نزهة برية بالقرب من مدينة القيصومة وهي مكونة من 15 فردًا و3 عمال وداهمتهم الرياح القوية وهم بداخل الغرف المتنقلة في البر.

وأضافت المصادر: المتوفى رجل و3 من أبنائه وشقيقته وإحدى بنات شقيقه، حيث أحضرت جميع الحالات إلى مستشفى القيصومة العام فتم تحويل الحالات الحرجة والبالغة 8 حالات إلى مستشفى الملك خالد العام وخرج اثنان منهم وتنويم إحداها.

وشهد مستشفى القيصومة عصر أمس إعلان حالة الطوارئ وتم استدعاء جميع الطواقم التمريضية التي قامت بدورها الطبي ومرافقة الحالات الحرجة المحولة.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم أن هيئة الأرصاد لم تحذر الناس وتنبههم، ولم تفتح للمتخصصين والهواة الرادارات حتى وقع الفأس بالرأس.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت أمس أنه نتج عن الحالة المطرية عدد (٧) وفيات وعدد (١١) إصابة وإخلاء عدد (١٦) شخصًا وإيواء عدد (٧) أشخاص، وتضرر عدد (٤٠) مركبة وعدد (٣) منازل.