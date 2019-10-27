مصادر أمنية عراقية تؤكد مقتل البغدادي داخل سوريا

المواطن - متابعة

أكدت مصادر أمنية عراقية أنباء مقتل زعيم تنظيم داعش “أبو بكر البغدادي”، بعد تلقيها معلومات من الداخل السوري بشأن علمية مقتل البغدادي، بحسب “رويترز”.

وكانت نيوزويك قد نقلت عن مصادر مطلعة أن القوات الأميركية شنت غارة استهدفت، رأس داعش، بعد أن وافق ترامب على العملية قبل حوالي أسبوع.

كما نقلت المجلة عن مسؤول كبير في البنتاغون، مطلع على العملية قوله، وذلك، بالتزامن مع تقارير أفادت بتحليق مروحيات عسكرية أميركية فوق محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، إن البغدادي كان هدفاً لعملية سرية للغاية في آخر معقل للمتطرفين في سوريا.

وأوضح مصدر مطلع على نتائج العملية في الجيش الأميركي، بحسب المجلة، أن زعيم داعش قتل في تلك الغارة.

إلى ذلك، كشفت أن وزارة الدفاع أبلغت البيت الأبيض أنها واثقة من أن “الهدف القيم” الذي قُتل هو البغدادي، لكنها أشارت إلى أن المعنيين يجرون المزيد من التحقيقات للتأكد.