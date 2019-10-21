مصرف الراجحي يعلن فتح التقديم في برنامج تطوير الخريجين

مصرف الراجحي يعلن فتح التقديم في برنامج تطوير الخريجين

2019/10/21
الساعة 9:02 صباحًا
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المواطن - الرياض

أعلن مصرف الراجحي عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين للعام 2020 م ، وفق التفاصيل التالية:

  • مدة البرنامج  12 + 3 أشهر.
  • البرنامج للخريجين الجدد أو درجة الماجستير

– في أحد التخصصات التالية:

  • إدارة الأعمال
  • إدارة المخاطر
  • المالية والمحاسبة
  • هندسة
  • تكنولوجيا المعلومات والرقمية
  • التسويق
  • نظم المعلومات الإدارية
  • الموارد البشرية

–  يهدف البرنامج إلى بناء الخريجين لاكتشاف إمكاناتهم القيادية الحقيقية وتطوير الكفاءات المطلوبة لتحقيق الأداء وتوقعات النمو لدورهم في المستقبل.

– للمزيد من التفاصيل حول البرنامج من خلال الرابط ( اضغط هنــا ) .

– للتقديم من خلال الرابط (هنا) وحتى تاريخ 24 / 10 / 2019 م .


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