مصرف الراجحي يعلن فتح التقديم في برنامج تطوير الخريجين

المواطن - الرياض
أعلن مصرف الراجحي عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين للعام 2020 م ، وفق التفاصيل التالية:
- مدة البرنامج 12 + 3 أشهر.
- البرنامج للخريجين الجدد أو درجة الماجستير
– في أحد التخصصات التالية:
- إدارة الأعمال
- إدارة المخاطر
- المالية والمحاسبة
- هندسة
- تكنولوجيا المعلومات والرقمية
- التسويق
- نظم المعلومات الإدارية
- الموارد البشرية
– يهدف البرنامج إلى بناء الخريجين لاكتشاف إمكاناتهم القيادية الحقيقية وتطوير الكفاءات المطلوبة لتحقيق الأداء وتوقعات النمو لدورهم في المستقبل.
– للمزيد من التفاصيل حول البرنامج من خلال الرابط ( اضغط هنــا ) .
– للتقديم من خلال الرابط (هنا) وحتى تاريخ 24 / 10 / 2019 م .