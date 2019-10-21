مصرف الراجحي يعلن فتح التقديم في برنامج تطوير الخريجين

المواطن - الرياض

أعلن مصرف الراجحي عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين للعام 2020 م ، وفق التفاصيل التالية:

مدة البرنامج 12 + 3 أشهر.

البرنامج للخريجين الجدد أو درجة الماجستير

– في أحد التخصصات التالية:

إدارة الأعمال

إدارة المخاطر

المالية والمحاسبة

هندسة

تكنولوجيا المعلومات والرقمية

التسويق

نظم المعلومات الإدارية

الموارد البشرية

– يهدف البرنامج إلى بناء الخريجين لاكتشاف إمكاناتهم القيادية الحقيقية وتطوير الكفاءات المطلوبة لتحقيق الأداء وتوقعات النمو لدورهم في المستقبل.

– للمزيد من التفاصيل حول البرنامج من خلال الرابط ( اضغط هنــا ) .

– للتقديم من خلال الرابط (هنا) وحتى تاريخ 24 / 10 / 2019 م .