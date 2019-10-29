مصرف الرجحي يحقق 2.8 مليار ريال أرباحاً في الربع الثالث

المواطن - الرياض

ارتفعت أرباح مصرف الراجحي بالربع الثالث إلى 2.83 مليار ريال، مقابل 2.52 مليار ريال في الربع الثالث من 2018، بارتفاع 12.44%، ومقابل 2.58 مليار ريال، في الربع السابق بنمو 9.6%.

وخلال الربع الثالث من 2019، بلغ صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات لمصرف الراجحي 4.2 مليار ريال، مقابل 3.68 مليار ريال، في الفترة المقابلة من الماضي، بنمو 13.09%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2019، حقق مصرف الراجحي أرباحاً 8.03 مليار ريال، مقابل 7.3 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 9.7%.

ويعود ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع دخل العمليات بنسبة 13.6% وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة والدخل من رسوم الخدمات البنكية وتحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى. في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 1.5% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك. قابله انخفاض مصروف مخصص خسائر الائتمان من 417.3 إلى 332.3 بنسبة 20.4%. وكذلك انخفاض في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين.