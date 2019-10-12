مصري يقتل والده ويخفي جثته في قالب أسمنتي

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حاول شاب مصري إخفاء معالم جريمته البشعة، بعد أن قام بقتل والده فقرر دفنها في قالب أسمنتي داخل منزل الأسرة؛ حتى لا يفتضح أمره.

وبحسب مصادر صحفية مصرية أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بتشريح ودفن الجثة بعد أن شك الجيران في تصرفات القاتل، مطالبة الأجهزة الأمنية بالتحقيق حول الواقعة، والوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن “عاملًا أقدم على قتل والده بمنطقة الجيزة جنوب القاهرة بسبب خلافات أسرية”.

وأشارت إلى أنه “أقدم بعدها على دفن الجثة في قالب أسمنتي فوق المنزل؛ ليغطي على آثار جريمته”.